Через трейдинг к звездам

Торговля бинарными опционами подходит не для всех инвесторов и влечет за собой определенные риски для вашего капитала. Перед началом торговли вы должны определить свои торговые задачи, оценить уровень своей подготовки, а также тщательно продумать управление капиталом и рисками. Брокер бинарных опционов Stars Binary предлагает свои услуги только пользователям тех стран, где нет ограничений, связанных с торговлей на финансовых рынках через сеть Интернет. Мы рекомендуем внимательно прочитать представленные на сайте документы при необходимости получения дополнительной информации.